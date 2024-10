Traduit du néerlandais, l’ouvrage inspirant de Rahma El Mouden disponible en arabe

Traduit par Mustafa Aarab sur demande du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) et de Sochepress éditions, l’ouvrage «Rahma : le chemin vers ma liberté» de l’autrice maroco-néelandaise, Rahma El Mouden, est désormais disponible dans les librairies et en ligne, au Maroc et à l’étranger. Initialement paru en néerlandais, l’opus diffusé dans sa version arabe sera ainsi plus facile d’accès aux Marocains du monde, annonce un communiqué parvenu à Yabiladi.

Née à Tanger en 1958, Rahma El Mouden a quitté le Maroc à l’âge de 16 ans pour les Pays-Bas, qu’elle a rêvé de découvrir depuis son enfance. «Partie sans connaître ni la langue ni la culture, elle est aujourd’hui à la tête de l’une des plus grandes entreprises de services de nettoyage aux Pays-Bas, incarnant un parcours exceptionnel marqué par l’ambition, la résilience et la quête de soi», fait savoir la même source.

Dans son ouvrage, l’autrice explore justement «les luttes et les triomphes d’une jeune fille marocaine en quête de liberté, d’émancipation et d’autonomie». Son livre «interpelle le lecteur sur des thématiques contemporaines telles que le genre, la culture, l’identité et l’égalité, tout en symbolisant la persévérance et la réussite d’une Marocaine au-delà des frontières de son pays natal», souligne-t-on.

Rahma El Mouden propose aussi «une perspective singulière sur la condition féminine», à travers son parcours personnel entre le Maroc et les Pays-Bas. Un cheminement qui conjugue enracinement et ouverture entre ses deux cultures. A ce sujet, l’autrice confie avoir appris «à ne jamais renoncer, que ce soit à Tanger», sa ville d’enfance, «ou à Amsterdam, où [elle a] bâti [sa] liberté».

Fervent soutien de la traduction du livre «afin de le rendre plus accessible au public marocain», le président du CCME, Driss El Yazami, souligne pour sa part que l’œuvre de Rahma El Mouden est «une ode à la volonté et à la détermination, une passerelle reliant les récits des générations futures à celles qui les ont précédées».

«Le parcours de Mme El Mouden incarne la capacité des migrants marocains, les femmes en particulier, à réussir à l’étranger, tout en restant attachés à leurs racines. C’est une histoire inspirante qui résonne avec les aspirations des jeunes marocains, tant au pays qu’à l’étranger», a encore déclaré Driss El Yazami.

Directeur général de Sochepress éditions, Mounaim Bouziane décrit un ouvrage qui «nous montre que la résilience est la clé de tout succès». «Ce livre est une célébration de la liberté et du dépassement de soi, et nous sommes fiers d’avoir permis à cette voix de porter un message fort auprès d’un public plus large», a-t-il soutenu.