Maroc – France : L’AMMC et l’AMF renforcent leur coopération

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) ont scellé, mardi à Rabat, un accord de coopération et d’assistance mutuelle dans le domaine des marchés de capitaux. Signé par les présidentes des deux autorités, Nezha Hayat et Marie-Anne Barbat-Layani, lors des Rencontres entrepreneuriales Maroc-France organisées en marge de la visite d’Etat du président Emmanuel Macron, ce texte traduit la volonté des deux instances de soutenir et de développer les actions à même de contribuer au développement de leurs marchés respectifs, indique un communiqué conjoint.

Dans un contexte marqué par l’accroissement de leurs missions, l’AMMC et l’AMF se mobilisent ainsi pour accompagner et anticiper les nombreux enjeux communs que sont le financement de l’économie et de la double transition énergétique et numérique, mais aussi l’émergence de nouveaux produits financiers en ligne et le rôle prédominant des réseaux sociaux, avec l’objectif partagé de préserver la stabilité financière, précise le communiqué.

Par cet accord, l’AMMC et l’AMF s’engagent à renforcer la connaissance et la compréhension mutuelles de leur cadre réglementaire, échanger de bonnes pratiques et travailler de concert à la protection des investisseurs et à l'intégrité de leurs marchés, fait savoir la même source.