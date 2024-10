Maroc : Le Groupe OCP et Engie vont générer plus de 181 MMDH d’investissements

Le Groupe OCP et Engie pourraient générer jusqu’à 17 milliards d’euros (181,114 MMDH) d’investissements au Maroc, pour le dessalement, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert. Selon une source proche citée par Reuters, cet accord fait partie des nombreux textes signés durant la visite d’Etat du président français Emmanuel Macron à Rabat.

Citant un communiqué d’Engie, l’agence de presse anglaise indique que son partenariat concerne quatre projets : «la production d’énergie renouvelable avec stockage d’énergie flexible, la production d’ammoniac vert, l’infrastructure pour connecter l’électricité aux sites d’OCP et une station de dessalement d’eau de mer, à usage agricole dans les régions où OCP opère».

La même source a déclaré à Reuters que le projet d’énergie renouvelable devrait se concrétiser en 2026. D’autre part, ceux du dessalement et de l’hydrogène vert sont prévus respectivement en 2028 et 2032. Des études de faisabilité seront menées pour la production d’hydrogène vert, d’e-méthanol et de carburant durable destiné à l’aviation.

Tout en s’abstenant de communiquer des chiffres sur les projets, un porte-parole d’Engie a déclaré que l’entreprise visait une «décision finale d’investissement (FID) en 2026 sur les projets d’énergie renouvelable et de stockage flexible, les plans restants devant être lancés à court ou moyen terme».

De 2023 à 2027, le groupe OCP prévoit d’investir 13 milliards de dollars pour améliorer son action en matière d’énergie renouvelable, à destination de ses processus industriels. L’objectif sera d’atteindre la neutralité carbone totale, d’ici 2040.