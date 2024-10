Maroc – France : Abdelouafi Laftit met en avant la coopération sécuritaire et migratoire

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a souligné, mardi à Rabat, le socle solide que représentent les composantes sécuritaires et migratoires dans la coopération bilatérale entre le Maroc et la France, fondée sur une vision commune des défis et des enjeux de sécurité et l’échange d’informations et d’expertises, particulièrement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

S’exprimant lors d’un point de presse au terme de ses entretiens avec le ministre français de l’Intérieur, Bruno Retailleau, Laftit a indiqué que cette réunion avait été l’occasion d’aborder des questions d’intérêt commun et les moyens de renforcer davantage la coopération, conformément aux ambitions et aspirations du roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron, pour un «partenariat d’exception renforcé».

Concernant les questions migratoires et conformément à la déclaration relative au «Partenariat d’exception renforcé» signée par les deux chefs d’Etats, «nos départements respectifs contribueront à la construction de l’agenda global incluant à la fois la facilitation des mobilités légales, la lutte contre l’immigration irrégulière et la coopération en matière de réadmission et de prévention des départs», a-t-il poursuivi.

Il s’agit aussi, du renforcement de la coordination entre les pays d’origine, de transit et de destination, sur la base du principe de la responsabilité partagée. «Conformément à la même déclaration, nous avons convenu de consolider davantage la coopération sécuritaire, identifiée comme secteur stratégique susceptible de faire l’objet d’une attention renforcée et d’un effort plus important», a poursuivi le ministre.

Il a relevé que «sur le sujet des mineurs marocains non accompagnés, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a donné Ses Hautes Instructions pour le rapatriement des MNA dûment identifiés», rappelant qu’une équipe multidisciplinaire s’était déplacée, en juin 2018 en France, pour assister les autorités françaises et qu’un schéma de procédure pour le retour concerté des MNA a été signé, en décembre 2020, entre les ministères de la Justice des deux pays.

A ce titre, le Maroc a préparé la logistique d’accueil appropriée à travers des centres de protection et de formation, a-t-il fait savoir. Laftit a relevé, en outre, que la question des Obligations de quitter le territoire français (OQTF) fait l’objet d’une attention particulière des deux parties, soulignant qu’elle est traitée dans le cadre de la responsabilité partagée.

«De façon globale, le Groupe migratoire mixte permanent Maroc-France, qui se réunit régulièrement, permet de traiter toutes les questions connexes de manière fluide, dépassionnée et optimale», a-t-il précisé. Le responsable marocain a fait observer que cette rencontre avait permis aussi de souligner la stratégie globale du Maroc contre le trafic de drogue et des substances psychotropes, fondée sur le triptyque lutte contre les réseaux de trafic, réduction de l’offre et renforcement de la coopération internationale.

«Au niveau de la coopération bilatérale, les services de sécurité marocains et français entretiennent une coopération pérenne et privilégiée, axée sur le démantèlement de ces réseaux», a-t-il conclu.