Bientôt une Alliance française au Sahara

Le gouvernement français ouvrira une Alliance française au Sahara. Cette annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors du point de presse qu’il a animé hier soir à Rabat, avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Barrot a également révélé que l’ambassadeur français au Maroc «se rendra dès la semaine prochaine» dans la province. «Nous allons y accroître notre action consulaire et culturelle en vue de la création d’une Alliance française», a-t-il expliqué.

Le ministre français a réaffirmé l’engagement de son pays à accompagner les efforts déployés par le Maroc dans les instances internationales en vue d’une solution politique à la question du Sahara, «dont le plan d’autonomie de 2007 constitue la seule base», a précisé Jean-Noël Barrot.

Les Alliances françaises exercent des missions culturelles mais sous le regard du ministère français des Affaires étrangères.

Pour rappel, la France a une présence économique au Sahara. En effet, la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM) compte des délégations régionales dans les trois régions du Sahara : Laayoune - Sakia El Hamra, Dakhla - Oued Eddahab, et Guelmim - Oued Noun ; inaugurées respectivement en 2017, 2019, et en février 2024.