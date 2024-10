Maroc : Veolia s’engage dans le plus grand projet de dessalement d’eau de mer en Afrique

Veolia et le royaume du Maroc ont signé, ce mardi, un protocole d’accord relatif à un partenariat stratégique, pour développer «en exclusivité» un projet de dessalement d’eau de mer. Ce chantier constituera «le plus grand d’Afrique et le deuxième plus grand au monde», fait savoir un communiqué parvenu à Yabiladi. L’initiative «s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique nationale marocaine», impulsée par le roi Mohammed VI pour «renforcer la sécurité d’approvisionnement en eau et à faire face aux défis du changement climatique». Ce cadre a été scellé à l’occasion de la visite d’Etat qu’effectue le président français Emmanuel Macron au Maroc, du 28 au 30 octobre 2024.

Le site sera érigé à proximité de la capitale Rabat, sur la côte atlantique, dans le cadre d’un partenariat public-privé. Celui-ci inclut «la construction, le financement et l’exploitation par Veolia durant 35 ans» de l’usine de dessalement, «d’une capacité de 822 000 m3 d’eau potable par jour, soit 300 millions de m3 par an». L’installation sera conçue de manière à pouvoir être «alimentée en électricité décarbonée, principalement issue de sources renouvelables», tout en permettant d’«approvisionner les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Fès-Meknès, pour couvrir les besoins en eau de près de 9,3 millions d’habitants».

«En tant que leader mondial des technologies de l’eau et partenaire historique du Royaume, Veolia apportera le meilleur de son expertise de pointe en dessalement pour une usine de référence en termes d’efficacité, d’innovation et du respect de l’environnement», souligne l’entreprise française. Ce chantier contribuera ainsi à «sécuriser l’approvisionnement en eau potable des régions du Royaume particulièrement touchées par la sécheresse».

Directrice générale de Veolia, Estelle Brachlianoff a souligné «l’urgence de la situation», dans un contexte où le Maroc connaît sa pire sécheresse de ces 40 dernières années. Elle a ainsi exprimé sa fierté de «contribuer à ce projet majeur, qui renforcera la résilience hydrique du pays». «Nous mettrons le meilleur de notre expertise internationale et de notre présence de longue date dans la région au service du Royaume pour un projet de référence en termes de performance et de durabilité», a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de la visite effectuée par Emmanuel Macron au Maroc, 70 acteurs des secteurs économique et industriel font partie de la délégation des 122 personnalités qui accompagnent le président. Parmi eux figure Rodolphe Saadé, directeur des relations institutionnelles et publiques pour la zone Afrique – Moyen-Orient de Veolia.