FIFM 2024 : Avec Atlas Station, les Ateliers de l’Atlas appuient les professionnels du Maroc

Plateforme industrie du Festival international du film de Marrakech (FIFM), l’initiative de Ateliers de l’Atlas élargit ses programmes d’accompagnement. Cette année, elle propose un focus sur «la nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains». Les modules en amont à cet effet s’étalent sur cinq jours, au lieu de quatre lors des précédentes éditions. L’objectif sera «d’explorer davantage de domaines artistiques et professionnels».

En soutien au développement de l’écosystème de l’industrie nationale du septième art, le FIFM 2024 développe aussi le programme Atlas Station, pour «le perfectionnement des compétences des jeunes réalisateurs et producteurs marocains souhaitant s’ouvrir à l’international, afin de dynamiser le développement de leurs projets».

Cette première promotion est composée de dix talents marocains. Ces derniers seront concernés par «un programme spécialement conçu pour eux pendant les Ateliers», entre «sessions de travail en groupe, des séances individuelles», et «rencontres croisées avec les autres programmes des Ateliers».

Initié l’année dernière, le dispositif de soutien à la distribution, Atlas Distribution Awards, destiné au Maroc et aux autres pays arabes et africains, proposera quant à lui «une journée d’échanges et de discussions visant», dans le but d’«optimiser le travail des acteurs de la distribution dans la région».

La 21e édition du Festival international du film de Marrakech est prévue du 29 novembre au 7 décembre 2024. Cette année, le jury est présidé par réalisateur danois oscarisé, Thomas Vinterberg. Dans le cadre de cette grand-messe cinématographique, les Ateliers de l’Atlas se tiendront du 1er au 5 décembre.

La septième édition de ce programme industrie est parrainée par le réalisateur américain Jeff Nichols, qui participera à plusieurs sessions avec les porteurs des 27 projets sélectionnés en développement et en post-production.