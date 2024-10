Energie verte : Une société US fait l’objet de pression pour quitter le Sahara

«L'entreprise américaine GE Vernova semble jouer avec ses projets lucratifs ailleurs lorsqu'elle opère au Sahara Occidental occupé pour le compte du gouvernement marocain.» C’est la menace adressée, mardi, par l’ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW, proche du Polisario), à la filiale du géant américain General Electric, immédiatement après la publication par Africa Intelligence d’un article sur ce bras de fer entre les deux parties.

Un message qui a été précédé par une série d’avertissements de la même association, et ce dès la conclusion, le 30 janvier 2024, d’un accord entre GE Vernova et deux partenaires marocains : l’ONEE (Office National de l'Électricité et de l’Eau) et la société NAREVA (privée) pour la réalisation d’une étude d’une durée de deux années, pour décarboner la centrale thermique de Laayoune de 99 MW, équipée de trois turbines à gaz robustes GE Vernova 6B et fonctionnant au fioul lourd, par de l’hydrogène vert produit au parc éolien de Laayoune.

L’ONG avait également demandé à la direction de GE Vernova, dans des lettres en février et octobre 2023, d’annuler son projet dans la capitale du Sahara. Des appels ignorés par le management américain.

Le gouvernement algérien s’est également invité dans cette affaire. Le Groupe Sonelgaz (public) a signé le 17 avril 2024 à Alger, un accord avec la société américaine General Electric pour la production d’équipements de postes électriques à haute et très haute tension. En septembre, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a reçu une délégation de responsables de GE, ont rapporté des médias locaux.

Pour l’heure, GE Vernova s’accroche à son projet à Laayoune. Pour rappel, WSRW avait réclamé, en 2013, le retrait de General Electric d’un appel d’offres international lancé par le gouvernement marocain pour la réalisation de deux parcs éoliens à Laayoune et Boujdour. Une pression qui n’a pas eu l’effet escompté. Le géant américain est présent dans la construction du parc éolien Aftissat I, situé à Boujdour au Sahara.

Les États-Unis ont reconnu, le 10 décembre 2020, la marocanité du Sahara occidental.