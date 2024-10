Maroc : Un gouvernement Akhannouch II encore plus généreux avec le PAM, RNI et Istiqlal

Le remaniement ministériel tant attendu s'est enfin produit. Le roi Mohammed VI a reçu ce mercredi 23 octobre 2024, à la Salle du Trône au Palais Royal de Rabat, Aziz Akhannouch et les membres de son nouveau gouvernement.

Les ministères régaliens n'ont pas changé de titulaires : Abdelouafi Laftit reste aux commandes de l'Intérieur, Nasser Bourita aux Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, Abdellatif Ouahbi (du PAM) à la Justice, et Ahmed Toufiq aux Habous et des Affaires islamiques. Il en est de même pour Mohamed Hajoui, qui garde le maroquin de Secrétaire général du gouvernement, et Abdellatif Loudiyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la Défense nationale.

Les autres grands départements ministériels ont été épargnés par ce remaniement ministériel. Nadia Fettah Alaoui du RNI reste à l'Économie et aux Finances, et Nizar Baraka de l'Istiqlal à la tête de l'Équipement et de l'Eau.

Intégration des secrétaires d'État

La nouveauté dans le cabinet Akhannouch II est l'intégration de six secrétaires d'État : Zakia Driouich, sous les couleurs du RNI, chargée de la Pêche maritime auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Eaux et forêts; Omar Hejira de l'Istiqlal, chargé du Commerce extérieur auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce; Adib Benbrahim du PAM, chargé de l'Habitat auprès de la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville; Hicham Sabiry du PAM, chargé de l'Emploi auprès du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences; Lahcen Essaadi du RNI, chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire auprès de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire; et Abdeljebbar Rachidi de l'Istiqlal, chargé de l'Insertion sociale auprès de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille.

Chaque secrétaire d'État travaillera sous la tutelle d'un ministre de son parti.

Ce remaniement ministériel a sonné le départ de certains ministres. Mohamed Sadiki, du RNI, considéré comme proche d'Aziz Akhannouch, a dû céder les commandes du ministère de l'Agriculture à Ahmed Bouari. Abdellatif Miraoui du PAM a été remplacé par Azzedine El Midaoui à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Khalid Aït Taleb est logé à la même enseigne. Il quitte le département de la Santé, remplacé par Amine Tahraoui. Enfin, le département de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques est revenu à Karim Zidane, en remplacement de Mohcine Jazouli.

Mohamed Saad Berrada est l’autre grande surprise du nouveau cabinet Akhannouch II. Cet homme d’affaires est nommé ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports Il remplace Chakib Benmoussa que le roi Mohammed VI a désigné, la semaine dernière, à la tête du Haut-Commissariat au Plan (HCP)