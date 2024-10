Sahara : Nouvelle frappe des FAR à l’Est du Mur des Sables

Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a commencé l'examen de la question du Sahara occidental, un drone des Forces armées royales (FAR) a avorté une opération menée par des éléments du Polisario, près de la localité de Mijek, située à l'est du Mur des Sables. Pour rappel, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné dans son dernier rapport sur la situation dans la province que les incidents armés «signalés à la MINURSO par les parties se concentrent dans la région nord, près de Mahbas, et la région sud-est, près de Mijek».



«La frappe de l'avion sans pilote aurait causé la mort d'au moins cinq individus, qui étaient à bord d'un véhicule», a confié dans une déclaration à Yabiladi une source proche du dossier.

Un média du Polisario donne une autre version, affirmant que les «personnes tuées sont des chercheurs d'or porteurs de la nationalité mauritanienne, dans les territoires libérés de la république sahraouie».