ONU : Le Maroc soutient les Emirats contre l’Iran sur la souveraineté de 3 îles

Le Maroc a réaffirmé, mercredi à New York, son soutien "ferme et constant" à la souveraineté des Émirats arabes unis sur les îles Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa.

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc, Omar Hilale, devant la 4ème commission de l’Assemblée générale de l’ONU, a indiqué que le Royaume soutient «la demande de ce pays frère de mettre fin à l’occupation par l’Iran de ces trois îles émiraties, ainsi que sa position appelant à la recherche d’une solution soit par la négociation directe, soit par la saisine de la Cour internationale de Justice».

Les îles de Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa, situées dans le golfe Persique près du détroit d’Ormuz, sont au cœur d’un différend territorial entre l’Iran et les Émirats arabes unis (EAU). En 1971, l’Iran a pris le contrôle des îles, affirmant qu’elles faisaient historiquement partie de son territoire, tandis que les EAU revendiquent leur souveraineté, les considérant comme appartenant à l’émirat de Sharjah. Ces îles ont une importance stratégique en raison de leur position clé pour le transport maritime du pétrole. Malgré des appels aux négociations internationales par les EAU, l’Iran refuse de céder sur la question de la souveraineté, bien qu’il soit ouvert à des discussions sur l’administration partagée de l’île d’Abu Musa.

Pour rappel, l'Iran reconnaît la «République arabe sahraouie démocratique» depuis le début des années 1980. Les relations diplomatiques entre Rabat et Téhéran sont rompues depuis 2018.