L’OTAN envisage de réunir le Maroc et l’Algérie

Le gouvernement espagnol souhaite réunir le Maroc et l’Algérie lors de la prochaine session des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN, prévue en fin d'année. Madrid a également proposé de convier Israël, la Jordanie, la Mauritanie, la Tunisie et l’Égypte, rapportent des médias ibériques.

L’initiative espagnole a pour objectif d’encourager le dialogue, lancé ces dernières années, avec des partenaires extérieurs à l'OTAN. En effet, la déclaration finale du sommet de l’organisation militaire, en juillet 2024 à Washington, a indiqué dans sa résolution 32 que «le voisinage méridional de l’OTAN offre des possibilités de coopération sur des questions d’intérêt commun. Au travers de nos partenariats, nous entendons favoriser la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, et contribuer ainsi à la paix et à la prospérité dans la région».

Pour rappel, le président du Comité militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’amiral Rob Bauer, a effectué une visite au Maroc du 28 au 30 avril. Un déplacement précédé par une escale à Alger.

Le royaume a rejoint la plateforme d'interopérabilité de l'organisation militaire en 2016. Depuis, il dispose d’un officier de liaison au siège de l’Alliance. Pour sa part, l’Algérie a adhéré, en 2000, au Dialogue méditerranéen mis en place par l’OTAN avec ses partenaires de la rive sud de la Méditerranée, dont Israël.

Le Maroc a été convié par l’administration Biden à participer au dernier sommet de l’OTAN de juillet 2024 à Washington. La même invitation a été adressée à l’Algérie. Néanmoins, la proposition espagnole suscite des grincements de dents en Algérie. «L’Espagne cherche à impliquer l’Algérie dans une réunion de haut niveau de l’OTAN», a écrit un média local. Les armées marocaine et algérienne prennent part à des exercices organisés par l’Alliance atlantique.