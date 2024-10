Maroc : Séisme de 4,4 sur l’échelle de Richter près d’Azrou

Un tremblement de terre de magnitude 4,4 a frappé la région d’Azrou, dans la province d’Ifrane, mardi matin 15 octobre 2024, à 10h01, a rapporté l’Institut Géographique National (IGN) espagnol. L’épicentre du séisme, localisé à une profondeur de 10 km, a généré des secousses plus fortes en raison de sa faible profondeur, touchant principalement les zones proches de la surface.

D’autres organismes, tels que l’Institut Portugais de la Mer et de l’Atmosphère (IPMA), ont évalué le séisme à 3,8 sur l’échelle de Richter, tandis que le Centre Allemand de Recherche en Géosciences (GFZ) l’a mesuré à 4,1. Le Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (EMSC) a quant à lui enregistré une magnitude de 4,5, mettant en lumière une certaine variance dans les estimations des différents instituts.

Bien que l’impact ne semble pas avoir causé de dégâts majeurs, les habitants des zones environnantes, notamment Ain Leuh, Azrou, et Ifrane, auraient ressenti des secousses légères. Les villes de Khénifra et El Hajeb, plus éloignées de l’épicentre, auraient également perçu ces secousses de manière plus atténuée. Selon les premières informations, aucun dommage significatif n’a été rapporté, hormis des objets tombés et des vitres brisées.

Les autorités surveillent l’évolution de la situation et continuent de collecter des données pour affiner ces premières analyses.