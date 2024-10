Inondations à Marrakech : l’ONDA rassure

La ville de Marrakech et ses environs ont connu, dimanche 13 octobre 2024, des précipitations sans précédent. En l’espace de quinze minutes, la ville a reçu des pluies torrentielles d’environ 25 mm, provoquant de multiples inondations à divers points stratégiques de la ville, indique, lundi, l’Office National des Aéroports (ONDA).

Ce phénomène de pluies diluviennes, dépassant la capacité maximale des systèmes de drainage des eaux pluviales, a provoqué, au niveau de l’aéroport Marrakech-Menara, l’endommagement de quelques canalisations, causant des infiltrations plus ou moins fortes dans certaines zones du terminal, précise l’ONDA dans un communiqué.

Les infrastructures et les opérations aéroportuaires ont été touchées sans incidence majeure sur l’activité, poursuit la même source, relevant que ces mauvaises conditions climatiques ont également entraîné le déroutement de quelques vols à l’arrivée.

Dès le lancement des alertes par la direction de la météorologie nationale, l’ONDA a mis en place une cellule de crise qui a mobilisé les équipes et déployé les mesures nécessaires.

L’ONDA tient à rassurer les passagers, les compagnies aériennes et ses partenaires que les installations aéroportuaires et aéronautiques de l’aéroport de Marrakech sont opérationnelles et que l’écoulement du trafic aérien s’opère normalement pour les vols au départ comme à l’arrivée, conclut le communiqué.