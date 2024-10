Le Trophée Tilila 2024 rend hommage à la diversité

Après délibérations, le prix du jury du Trophée Tilila 2024 est revenu à la compagnie nationale Royal air Maroc (RAM), pour sa campagne réalisée par l’agence Mosaïk. Le prix d’honneur est revenu à Marjane et à l’agence Shem’s, tandis que le Coup de cœur a été décerné à CIH et l’agence RAPP. Nouveauté cette année, le prix digital qui récompense les campagnes digitales inclusives et créatives a distingué à Shell et l’agence The Next Click. Par ailleurs, Yassine El Fataoui a remporté le Trophée Tililab, pour son «spot innovant, mettant en lumière l’inclusion des personnes en situation de handicap».

Placée sous le thème «Parité, Diversité, Inclusion : La PUB donne l’exemple !», la cérémonie de remise des distinctions de cette sixième édition s’est tenue le 10 octobre au Studio des Arts Vivants de Casablanca, en présence des représentants des médias, du secteur de la communication, des annonceurs, de figures de l’art et la culture. Initiative de 2M portée par le Comité parité et diversité pour lutter contre les stéréotypes dans la publicité, le Trophée Tilila de cette année s’est inscrit dans l’inclusion du handicap, pour «sensibiliser les annonceurs et les agences et encourager à une meilleure représentativité de toutes les composantes de la société marocaine dans la publicité», souligne un communiqué.

Présidente du Comité, Khadija Boujanoui a d’ailleurs souligné que «la qualité des candidatures et leur nombre important dénotent d’une véritable prise de conscience» d’une «nécessaire intégration des valeurs d’inclusion du handicap dans leurs campagnes». «Il s’agit de mettre en avant les singularités de tous les Marocain (e)s dans un cadre égalitaire et inclusif», a-t-elle ajouté.

Dans cet esprit, l’ouverture de la cérémonie de remise des prix a mis en avant «le parcours inspirant de l’équipe paralympique marocaine dont les membres ont été invités sur scène pour un hommage, munis de leurs médailles, du drapeau ainsi que de la flamme olympique». Un film retraçant leur parcours exemplaire durant les JO 2024 de Paris a été projeté. Autre moment fort de cet événement, un hommage a été rendu aux documentaristes Ghita El Quessar et Hind Bensari, «en reconnaissance de leurs travaux et réalisations au profit de la lutte contre les discriminations et l’injustice sociale».

Un hommage posthume a été rendu à Lahcen Zinoun, danseur étoile, chorégraphe, peintre, sculpteur, cinéaste et metteur en scène, à travers une chorégraphie. «Une figure emblématique de la danse au Maroc qui a été un fervent défenseur des droits des femmes et s’est engagé durant sa carrière dans plusieurs causes sociales», rappellent les organisateurs.