Maroc : Rabat accueille la 24e Semaine de la langue italienne du 14 au 20 octobre

Des soirées artistiques, expositions, projections et rencontres littéraires seront au menu de la 24e Semaine de la langue italienne dans le monde, qui se tient du 14 au 20 octobre 2024 à Rabat, à l’initiative de l’Institut Culturel Italien de Rabat, en partenariat avec l’ambassade d’Italie au Maroc.

Organisée sous le thème «L’Italien et les livres: le monde entre les lignes», cette manifestation culturelle promet d'être «un événement riche en découvertes et en échanges culturels, renforçant les liens entre l'Italie et le Maroc», souligne un communiqué des organisateurs.

Cette édition entend explorer les liens entre la langue, la littérature et l’identité culturelle. De même, «le programme varié d’événements renforcera le dialogue culturel entre l’Italie et le Maroc tout en soulignant l’importance des livres dans la diffusion de la culture italienne», relève-t-on.

Pour l’ambassadeur d’Italie à Rabat, Armando Barucco, cette 24e Semaine de la langue italienne «est une occasion précieuse de promouvoir notre langue et notre patrimoine culturel. Cette édition s’inscrit dans un processus vertueux de rapprochement entre l’Italie et le Maroc, qui touche tous les domaines, y compris nos sociétés civiles et nos cultures».

De son côté, la directrice de l’Institut culturel italien de Rabat, Carmela Callea, a relevé que cette manifestation «dépasse la simple célébration de la langue, elle met en lumière le lien entre littérature, idées et identité culturelle italienne».

Citée par le communiqué, elle a exprimé sa fierté «d’organiser cet événement qui renforce le dialogue interculturel entre l’Italie et le Maroc, mettant en lumière ainsi notre patrimoine commun et nos valeurs de partage et d’ouverture».

Lancée en 2001 par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, cette manifestation, placée sous le haut patronage du président de la république d’Italie, a pour vocation de promouvoir l’italien comme un vecteur essentiel de culture, de littérature et d’art.

Chaque année, un thème est sélectionné pour mettre en lumière la richesse et la diversité de la culture italienne à travers diverses activités, notamment des conférences, des expositions, des projections de films et des rencontres avec des figures littéraires et artistiques de renom.