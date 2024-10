Maroc : Une ONG dans le viseur pour terrorisme après son soutien à Israël dans la bande de Gaza

Le secrétaire général du Parti libéral marocain (PLM), Isaac Charia, a annoncé, lundi, qu’un groupe d’avocats de sa formation politique saisirait la justice pour incitation au terrorisme, contre l’association Maroc Coexistence et son président. Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l’avocat au barreau de Rabat a appelé «toutes les personnes honorables» à coordonner avec le comité, afin de «faire front face aux tentatives de pénétration et aux projets de division et de meurtre». Cette sortie intervient après un communiqué de soutien à Israël, publié par l’ONG le 7 octobre dernier. Dans sa déclaration écrite, l’organisation souligne que cette date est «marquée par la terreur, la barbarie, et l’indicible souffrance», un an plus tôt, en allusion à l’action du mouvement Hamas, dans les colonies mitoyennes à la bande de Gaza.

Sans avoir un mot pour les 42 010 palestiniens tués par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, le président de l’association, Faiçal Marjani, décrit «l’horreur de ces attaques [du Hamas, ndlr] qui ont frappé, sans pitié, des civils innocents» du côté israélien. «Ce jour, sacré pour le peuple juif, le Shabbat, et en pleine célébration de Sim’hat Torah, s’est transformé en cauchemar, alors que les festivités de Soukoth venaient à peine de se terminer», ajoute-t-il, qualifiant l’action de la résistance palestinienne d’«attaques ignobles, filmées et diffusées avec une cruauté inouïe».

Sur sa lancée, l’ONG évoque «les pages les plus sombres de l’Histoire» et tente un rapprochement avec «les atrocités commises par les nazis durant l’Holocauste» (sic). Selon la même source, «les massacres, les humiliations et les actes inhumains perpétrés ce jour-là nous rappellent que la haine n’a pas de frontières, et que le mal, lorsqu’il n’est pas combattu, se répète». A ce titre, l’association exprime ouvertement son «soutien indéfectible au gouvernement israélien dans sa lutte juste et nécessaire pour la sécurité de ses citoyens et pour la défense de son territoire face à la menace terroriste».

Alors que la bande de Gaza, sous les bombardement israéliens depuis un an, fait partie intégrante des Territoires palestiniens occupés reconnus par le droits international, Maroc Coexistence estime que dans le contexte du 7 octobre, «Israël a non seulement le droit, mais le devoir de se protéger et de préserver son peuple contre toute menace existentielle qui cherche à le détruire», tout en avançant que «la paix doit triompher de la haine».

Un groupe d’avocats pointe un appel au meurtre et une incitation au terrorisme

Au lendemain de cette sortie, Isaac Charia a ainsi annoncé la constitution d’un comité d’avocats du PLM, afin de saisir la justice pour «appel au meurtre et incitation au terrorisme». Il estime que l’affirmation de «solidarité absolue avec le gouvernement israélien dans sa guerre contre le peuple palestinien sans défense» et «le soutien à l’armée sioniste, de l’intérieur du territoire marocain, à davantage de massacres et de déplacements» confirment «un parti pris favorable à des opérations terroristes».

L’initiative devant la justice, selon Me Charia, part de la considération que «l’appel au meurtre et l’incitation au terrorisme sont qualifiés de crime par la loi marocaine, en plus de constituer une apologie à l’insurrection, ainsi qu’une dérogation au cadre global fixé par le Commandeur des croyants, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans le soutien à la cause palestinienne». Dans son annonce, Isaac Charia dénonce «une démarche sioniste flagrante» de la part de l’association, visant à «impliquer le Maroc et son peuple dans des positions étrangères à ses convictions fidèles, favorable à la lutte juste pour établir un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale».

Sur le plan officiel, le Maroc soutient «la solution à deux Etats, avec un Etat palestinien sur les frontières de juin 1967, avec Al-Qods Est comme capitale». Cette position a été réitérée hier, lors d’un point de presse du chef de la diplomatie. Dans le contexte de la guerre sur la bande de Gaza et des attaques répétées d’Israël sur le Liban, Nasser Bourita a émis aussi le vœu «qu’on ne laisse pas les extrémistes des deux côtés contrôler l’agenda au Moyen-Orient», de manière à ce que la région «ne soit pas prise en otage par les extrémistes de tout bord».

Dans ce même sens, Bourita a réitéré les condamnations par le Maroc «des attaques contre des écoles et des hôpitaux, ainsi que cette politique visant à affamer les Palestiniens sur leurs territoires».