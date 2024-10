Mpox : Un kit de diagnostic développé avec l’UM6P et MAScIR sera commercialisé en Afrique

La Fondation MAScIR relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a annoncé, lundi, à Benguerir, que le nouveau kit de diagnostic «UM6P-MAScIR MPOX qPCR» était prêt à être commercialisé au Maroc et en Afrique. Développé par une équipe de recherche du Centre de kits, de diagnostics et des dispositifs médicaux à la Fondation, ce test avait été cliniquement validé par l’Institut national de recherche biomédicale (INRB), à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et enregistré (RDC) auprès de la direction du médicament et de la pharmacie (DMP) relevant du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Il s’agit d’un test d’amplification in vitro basé sur la technologie PCR en temps réel, pour le diagnostic du mpox (variole simienne), selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans une déclaration à la MAP, Nawal Chraibi, directrice générale de MAScIR a relevé que l’équipe du centre au sein du pôle de biotechnologie médicale avait capitalisé sur une expertise d’une dizaine d’années, rappelant que cette même équipe de recherche a enregistré à son actif une dizaine de kits, dont ceux de la tuberculose, du cancer du sein, de l’hépatite C et de la leucémie.

«Ce kit est de nature à contribuer au renforcement de la sécurité sanitaire de notre pays et de notre continent dans un contexte marqué par la flambée épidémique du nouveau variant du virus Mpox, qui sévit en Afrique». Dans une déclaration similaire, Pr. Abdeladim Moumen, directeur du centre de kits, diagnostic et dispositifs médicaux à la fondation MAScIR, a expliqué que les avantages de ce kit sont multiples, un résultat en temps réel, la sensibilité et les spécificités de 100% ainsi que la multitude de réactions par kit (50 réactions par kit).

La capacité de production de ce kit à MAScIR s’élève à 6 millions de tests par mois.