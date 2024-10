Sahara : Staffan De Mistura rencontre le chef du Polisario dans les camps de Tindouf

L’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan De Mistura, a rencontré jeudi dans les camps de Tindouf le chef du Polisario, Brahim Ghali. Le responsable onusien a est arrivé le même jour, où il s’est rendu sur les lieux pour rencontrer le numéro un du mouvement séparatiste.

Lors de cette réunion, le Polisario a «réitéré sa position», à savoir «permettre au peuple sahraoui d’exercer son droit à l’autodétermination tel que garanti par les conventions internationales», rapportent les médias proches du mouvement. Après cette rencontre, l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU a visité des «institutions» appartenant du Polisario, dont le siège du «Croissant-Rouge sahraoui».

Cette visite intervient peu après la rencontre de Staffan De Mistura avec Mohamed Ammar, coordinateur du Polisario pour la MINURSO, à New York le 30 septembre dernier. De Mistura a également tenu des réunions séparées à New York avec les ministres des Affaires étrangères du Maroc, de Mauritanie et d’Algérie.

Le 10 octobre prochain, le responsable onusien devrait rendre compte de la situation du Sahara occidental auprès des membres du Conseil de sécurité.