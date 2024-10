Sahel : Accord de partenariat entre l’OCP et le Mali

OCP Africa, filiale du Groupe OCP, a signé un accord de partenariat avec le ministère malien de l’Agriculture, avec l’appui de la Banque mondiale, ce mercredi à Bamako. «Ce partenariat vise à renforcer la santé et la fertilité des sols et soutenir l'agriculture durable à travers des actions concrètes : la cartographie des sols pour des pratiques agricoles optimisées ; le développement des Centres de Services Agricoles pour les agriculteurs et la promotion de l'entrepreneuriat jeune et féminin dans l’agri-tech», indique le PDG OCP Africa, Mohamed Anouar Jamali.

OCP Africa inscrit cet accord dans la tradition «des liens étroits entre le Maroc et le Mali, fondés sur une amitié indéfectible et une coopération continue», a-t-il souligné.

De son côté, la partie malienne a qualifié le partenariat conclu avec OCP Africa de «stratégique». Il porte sur «la gestion et l'amélioration de la santé et de la fertilité des sols ; le support holistique aux petits exploitants agricoles à travers le développement des centres de services agricoles de nouvelle génération, en tant que dispositif central de l'Agri-Tech et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes comme vecteur d'accélération de la transformation du secteur à travers la mise en place du programme du Digital Farming School ; et l'amélioration de l'accès aux engrais».

Le Mali a adhéré à l’initiative lancée le 6 novembre 2023 par le roi Mohammed VI visant à faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

En marge de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU tenue à New York, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s’est réuni la semaine dernière avec son homologue malien, Aboulaye Diop.