Tanger : Quatre mineurs inculpés pour harcèlement sexuel suite à une vidéo virale

Quatre mineurs ont été déférés, lundi, devant le juge d’instruction près la Cour d’appel de Tanger, pour des faits de harcèlement sexuel sur une jeune femme, documentés dans une vidéo devenu virale sur les réseaux sociaux. Les mis en cause ont été interrogés pour la deuxième fois sans la présence de la victime. Ils ont été placés au quartier des mineurs de la prison de Tanger et inculpés de tentative d’attentat à la pudeur et de harcèlement, selon des sources médiatiques.

Un enregistrement audio de la victime a par ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, expliquant les détails de l’incident. Sans révéler son identité, la concernée a souligné que la vidéo virale ne montrait pas tous les faits incriminés. Selon elle, l’incident aurait commencé par une tentative de vol, pour devenir ensuite une agression à caractère sexuel.

La semaine dernière, les quatre mineurs ont été identifiés, après la diffusion de la vidéo sur laquelle ils apparaissent agressant et harcelant sexuellement une jeune fille sur la voie publique à Tanger. La séquence a suscité l’indignation générale parmi les internautes.