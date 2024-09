ONU : Après le Maroc, la Russie s’entretient avec l’Algérie

Le ministre russe des Affaires étrangères s’est réuni avec son homologue algérien, samedi 28 septembre à New York, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale de l’ONU. Les entretiens entre Sergueï Lavrov et Ahmed Attaf ont porté sur les moyens «visant à renforcer davantage le partenariat stratégique approfondi entre la Russie et l'Algérie», indique la diplomatie russe dans un communiqué.

«Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au haut niveau du dialogue politique et de la coordination dans divers formats multilatéraux, notamment au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies.»

Les ministres ont examiné aussi «les questions actuelles inscrites sur l'agenda mondial et régional, particulièrement l'escalade sans précédent du conflit israélo-arabe et la situation dans la zone saharo-sahélienne. Les ministres ont souligné l'importance de résoudre les situations de conflit exclusivement par des méthodes politiques et diplomatiques sur la base des principes de la légalité internationale», affirme Moscou dans sa communication.

Pour rappel, Sergueï Lavrov s’est réuni, jeudi à New York, avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Le Conseil de sécurité examinera dans les semaines à venir la question du Sahara.