ONU : Les secondes consacrées au Sahara par Ould El Ghazouani au Sahara irritent le Polisario

Le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a irrité les partisans du Polisario. Dans des messages audio, consultés par Yabiladi, ils condamnent sans égards les 10 secondes que le chef d’Etat a réservées à la question du Sahara dans son discours à la tribune de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU.

«Nous réaffirmons notre position constante à l’égard du conflit du Sahara occidental. Nous soutenons les efforts des Nations unies et toutes les résolutions du Conseil de sécurité y afférentes pour parvenir à un règlement durable et accepté par tous», a déclaré le chef d'Etat mauritanien.

El Ghazouani, qui assure la présidence tournante de l’Union africaine, n'a pas mentionné une volonté de l’organisation continentale de participer au processus du règlement de la question du Sahara.

Cette séquence à l’ONU intervient alors que les relations entre la Mauritanie et le Polisario traversent une zone de turbulence. Certes, Ould Cheikh El Ghazouani avait convié, sous l'insistance de l’Algérie, Brahim Ghali à son investiture à la présidence de la république, mais sans lui accorder une audience.

Nouakchott avait également décliné l’invitation du Polisario à une conférence, organisée le 10 septembre à Genève, et placée sous le thème : «De l'occupation et l'autodétermination : une comparaison entre le Sahara occidental et la Palestine».