France : L’eurodéputée Rima Hassan demande au Maroc de rompre avec Israël

L’eurodéputée Rima Hassan, de la France insoumise (LFI), s’invite dans les relations entre Rabat et Tel-Aviv, établies depuis le 10 décembre 2020. «On se demande ce qu’attend le Roi du Maroc pour rompre ses relations diplomatiques avec Israël», a écrit la parlementaire européenne d’origine palestinienne, sur la plateforme X.

«La majorité du peuple marocain inscrit ses revendications en soutien avec le peuple palestinien. La normalisation avec Israël est une trahison», a-t-elle estimé sur le même réseau social.

Rima Hassan n’a pas élargi son appel aux autres pays arabes ayant des relations avec Israël, comme l’Egypte, la Jordanie, les Emirats arabes unies et le Bahreïn.

Lors de la campagne pour les élections européennes du 9 juin 2024, la candidate LFI s’était affichée, arborant la kufiya palestinienne, avec des soutiens du Polisario en France. Quelques semaines après sa victoire à ce scrutin, elle s’est rendue le 5 juillet à Alger pour commémorer le 62è anniversaire de l’indépendance de l’Algérie et assister à un match de football. A son retour en France, elle avait affirmé le 9 juillet que «la Mecque des révolutionnaires et de la liberté est et restera Alger».