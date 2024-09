La question du Sahara ignorée lors de la réunion de l’UA-UE-ONU

La question du Sahara n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la réunion de haut niveau, tenue dimanche 22 septembre à New York, entre l’Union africaine, l’Union européenne et les Nations unies. Le président de la Commission africaine, Moussa Faki, le président du Conseil européen, Charles Michel, le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ont pourtant examiné des dossiers se rapportant à la situation en Afrique.

«Ils ont discuté de la paix, du développement et des efforts humanitaires au Sahel, dans la Corne de l’Afrique et dans la région des Grands Lacs, en mettant l’accent sur la manière d’intensifier l’aide humanitaire et au développement dans les espaces fragiles, notamment au Soudan, où plus de 25 millions de personnes sont confrontées à une faim aiguë», indique les trois parties dans un communiqué.

«Ils ont également échangé des points de vue sur la migration, notamment dans le contexte du Groupe de travail tripartite Union africaine-Union européenne-Nations unies sur la situation des migrants et des réfugiés en Libye», ajoute la même source.

De son côté, Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, a précisé à l’issue de la réunion sur la plateforme X que les trois organisations «ont discuté de la situation dans la Corne de l’Afrique, au Sahel, en Libye, au Soudan et dans les Grands Lacs».

La question du Sahara n’est plus une priorité sur la scène internationale. En témoigne son absence aux derniers sommets entre l’Union africaine et l’Indonésie ou la Chine.