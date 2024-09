Exode massif vers Ceuta : Le Maroc pointe la main de «parties inconnues»

L’exécutif Akhannouch a commenté l’exode de centaines de jeunes marocains vers Ceuta. «Nous regrettons ces incidents», a déclaré, jeudi 19 septembre, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, en réponse aux questions des médias.

«La problématique de l'immigration est un phénomène présent dans différents pays. Comme nous constatons, c’est un sujet récurrent dans plusieurs pays», a-t-il expliqué. «Malheureusement, certains jeunes ont été incités par des parties inconnues» à l’exode, et ce «à travers les réseaux sociaux pour les mobiliser». Et d’affirmer que «dans le cadre de la lutte contre les appels à l’incitation à l’immigration clandestine ou irrégulière, 152 personnes ont été traduites devant la justice et toutes les tentatives d'incitation ont été déjouées». Et de préciser que «3.000 individus ont tenté» d’atteindre Ceuta.

Le ministre Baïtas a loué «la sagesse» et «le grand professionnalisme» des interventions des forces de l’ordre. «Elles ont agi dans le plein respect des dispositions légales». Le porte-parole s’est félicité qu'«aucun décès n'a été enregistré dans leurs rangs».

Baïtas a également abordé les images de jeunes, à moitié nus, arrêtés par les forces publiques. «Cette photo fait l'objet d'une enquête des services compétents», a-t-il indiqué. En effet, le procureur général du roi près la Cour d'appel de Tétouan a annoncé, le 17 septembre, que «le Parquet général avait ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à ce sujet, afin de s'arrêter sur la véracité de ces faits et les circonstances de la diffusion des images» de jeunes migrants marocains.