Tunnel Maroc – Espagne : La SECEGSA lance une étude sismique

La Société espagnole d’études pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar S.A. (SECEGSA) mène une recueille des données sismiques pour mesurer la faisabilité de la construction d’un tunnel entre l’Espagne et le Maroc.

A cet effet, la société a lancé un appel d’offres pour la location, avec option d’achat, de quatre sismomètres de fond de mer (OBS). Ces instruments seront utilisés par le département de géophysique de l’observatoire royal de la marine espagnole (ROA), pour une campagne de recherche de six mois, d’une valeur de 487 872 €.

En 2010, ROA et la SECEGSA ont établi un partenariat pour étudier l’activité sismique dans le détroit de Gibraltar et ses alentours. Depuis, ils collaborent pour maintenir un réseau sismique à court terme dans le détroit et analyser les données obtenues.

En janvier 2014, trois instruments sismiques offshore ont été déployés le long d’un transect est-ouest au fond du détroit de Gibraltar. Ils ont été récupérés en septembre 2014 et de nouveaux ont depuis été déployés, pour poursuivre les recherches. En outre, des stations sismiques temporaires ont été installées des deux côtés du détroit et une station permanente a été établie à Ceuta.

L’étude a révélé que l’activité sismique dans la région du détroit est minime.