Le Polisario interdit aux commerçants sahraouis de quitter les camps de Tindouf

Des dizaines de commerçants sahraouis avec leurs camions ont observé un sit-in devant le siège de la direction du Polisario, au camp Rabouni, mercredi 18 septembre. Ils protestent contre le refus du mouvement séparatiste de leur livrer des autorisations pour quitter les camps à destination de l’Algérie ou la Mauritanie. Les auteurs de la contestation ont dénoncé, dans des déclarations diffusées sur les réseaux sociaux consultées par Yabiladi, le «monopole» par certaines parties du commerce avec Alger et Nouakchott.

Ces restrictions à la libre circulation des commerçants «est un cadeau pour les agents de l'occupation marocaine. Ils alimentent ainsi la propagande tendancieuse du Maroc, qui décrit les réfugiés sahraouis comme des séquestrés», a affirmé Said Zarwal, dans un message adressé au Polisario.

«Nous demandons donc à la direction du Polisario d'annuler les autorisations entre les camps de réfugiés sahraouis et le territoire mauritanien et de permettre aux réfugiés sahraouis de circuler librement. Et quiconque veut imposer des licences doit les imposer sur son propre territoire et non sur le territoire algérien», a affirmé ce membre radical du Polisario qui réside en Suède.