A Tanger, le festival Tanjazz fête le jazz dans sa ville-hôte mondiale

La 22e édition du festival Tanjazz fait son grand retour à Tanger, du 19 au 22 septembre 2024. Cette même année, la Perle du détroit est la ville-hôte mondiale de la Journée internationale du jazz, faisant d’elle la première en Afrique à abriter les festivités de cet évènement, le 30 avril dernier. Prolongeant ainsi la célébration du jazz sous le ciel tangérois, l’ouverture du festival est prévue le 19 courant au Palais des Arts et de la Culture. Les artistes Omar Sosa et Majid Bekkas y proposeront une création originale spécialement conçue pour l’occasion.

Produit par l’agence culturelle Seven PM et l’association JAM, producteurs de Jazzablanca, Casa Anfa Latina, Alif et Amazingh Taghazout Bay Festival, Tanjazz promet une tête d’affiche haute en couleur, à l’image de la diversité que permet le jazz. Dans ce même esprit, l’évènement se pare d’ailleurs d’une nouvelle signature : le festival des Jazz de Tanger.

Au programme figurent notamment The Gipsy Kings avec Nicolas Reyes, membre fondateur et voix officielle du groupe, Keziah Jones, Roberto Fonseca, ancien pianiste du groupe cubain Buena Vista Social Club, ainsi que Mulatu Astatke, légende de la musique éthiopienne et père de l’ethio-jazz, qui se produisent au Palais des institutions italiennes (Palais Moulay Abdelhafid). Par ailleurs, des fanfares et des concerts gratuits se tiendront en ville. Pour leur part, Daox et Sound of Mint animeront les afters du Blue Pub.

«Plus qu’une simple manifestation musicale, Tanjazz est un voyage à travers les ruelles anciennes de Tanger, où musique, art et culture se rencontrent», soulignent les organisateurs, faisant savoir que les déambulations en ville «vont démarrer dès jeudi 19 septembre à 18h00, avec la fanfare Lazcar Volcano, qui animera chaque fin de journée, jusqu’au samedi 21 septembre, les ruelles de la Médina de Tanger», à partir de Bab El Kasbah en passant par le Petit et le Grand Socco.

Comme à chaque édition, la Fondation BMCI, sponsor officiel et partenaire historique de Tanjazz, offrira deux concerts gratuits par soir à Bab El Marsa, faisant la part belle aux jeunes talents locaux et aux artistes confirmés de la scène nationale. C’est dans ce cadre que se produiront M’hamid Band, Jubantouja, Saad Tiouly, Maalem Hamid El Kasri, Gnawa Express et Hoba Hoba Spirit.