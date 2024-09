Maroc : La police enquête sur les menaces visant le SG de l’Observatoire contre la normalisation

La police judiciaire à Salé a entendu, hier matin, Aziz Hennaoui, secrétaire général de l’Observatoire marocain contre la normalisation, après avoir reçu une convocation écrite, selon l’instance. Selon la même source, le concerné a porté plainte via la plateforme e-blagh de la Sûreté nationale, concernant un commentaire via Internet porteur d’une menace directe de liquidation, en plus du contenu d’une note vocale et d’une vidéo contenant des expressions de menace, d’insulte, de diffamation et d’incitation à la haine.

L’auteur présumé serait «l’un des agents de l’entité d’occupation sioniste et du génocide», actif au Maroc, selon la même source. «La série d’intimidations des opposants à la normalisation par la diabolisation, l’incitation à la haine, les insultes et la diffamation est devenue une politique systématique que les agents sionistes ont hystériquement exagérée. Elle ne peut être ignorée, compte tenu de son extrême gravité, étant de surcroît des crimes punis par la loi», a insisté l’observatoire.