Au Conseil de sécurité, la Slovénie déçoit l’Algérie sur le Sahara

La Slovénie assure, du 1er au 30 septembre, la présidence tournante du Conseil de sécurité. La question du Sahara n’est pas inscrite sur le programme prévisionnel publié par la représentation permanente de Ljubljana auprès de l’ONU.

Lors de sa visite en Slovénie, le 29 et 30 août, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, avait couvert d’éloges la présidence slovène de l’instance exécutive des Nations unies avant même qu’elle ne débute.

«Nous sommes convaincus que la présidence slovène sera exceptionnelle (…) La réussite de la Slovénie dans sa mission est une réussite pour l'Algérie et pour ceux qui aspirent à l’équité et la justice et une réussite également pour ceux qui défendent la légalité et la légitimité des résolutions de la communauté internationale», avait indiqué Ahmed Attaf dans une déclaration lue devant la presse.

Alger, en sa qualité de membre non-permanent du Conseil de sécurité, peut demander une réunion urgente des Quinze pour aborder la question du Sahara.