Maroc : Ouahbi promet de pénaliser les dérapages sur les réseaux sociaux

Le ministre marocain de la Justice s’engage à sévir contre les dépassements et la diffamation observés sur les réseaux sociaux. «La solution consiste à promulguer des articles dans le code pénal visant à sanctionner ces actes, avec des années d’emprisonnement. C’est ce que nous avons fait. Nous allons mettre un terme à ce qui se passe sur Tiktok et YouTube, comme par exemple filmer la vie privée des gens sans leur permission», a précisé Abdellatif Ouahbi dans une interview accordée, hier soir, sur 2M.

Abdellatif Ouahbi a constaté qu’ «il y a une anarchie médiatique. Il n’y a pas de loi. Sur YouTube, des personnes disent ce qu’ils veulent envers un ministre ou un responsable (…) Nous allons adopter un texte spécial pour pénaliser ces dérapages».

عبد اللطيف وهبي يؤكد أن مشروع القانون الجنائي يتضمن عقوبات تجرم التجاوزات التي تقع على "تيكتوك" و "اليوتوب"



لمشاهدة الحوار كاملا :



En décembre 2022 à la Chambre des représentants, le ministre de la Justice s’était engagé à traiter de manière «stricte» la diffamation sur les réseaux sociaux et les sites web. «La dignité des gens et leur vie intime sont sacrées et intouchables», avait martelé Ouahbi.

«Dans le prochain code pénal, il y aura des sanctions sévères contre ceux qui partagent des photos via WhatsApp ou Facebook, et ceux qui ne sont pas journalistes et le font via des pages Web ou sur YouTube pour attaquer la vie privée des personnes», avait-il encore promis.