OPE 2024 : Plus de 85 000 passagers concernés les retours lors des derniers jours d’août

Au cours des deux derniers jours du mois d’août, plus de 85 000 personnes et 19 000 véhicules ont été enregistrés les ports d’Algésiras et de Tarifa, dans le cadre de la phase de retour des Opérations traversée du détroit (OPE 2024) et Retour d’été, de la Direction générale du trafic (DGT) en Espagne. Il s’agit de l’un des pics les plus importants de la saison dans les deux infrastructures portuaires, dans le cadre de ce dispositif accompagné de l’Opération Marhaba 2024, du côté marocain.

Le vendredi 30 août aura marqué le jour de trafic le plus élevé, avec un total de 46 519 voyageurs et 10 739 véhicules, rapportent les médias espagnols. Samedi 31 août, une légère baisse a été observée, mais les chiffres sont restés conséquents, avec 39 107 voyageurs et 8 312 véhicules.

Le port d’Algésiras, en tant que point de liaison principal, a géré le plus grand volume de trafic, indiquent les mêmes sources. Sur sa liaison avec TangerMed, il a enregistré 31 735 passagers et 7 583 véhicules, vendredi, ainsi que 25 737 et 5 830 respectivement, samedi.

Sur le trajet Algésiras-Ceuta, 7 875 passagers et 1 816 véhicules ont été enregistrés vendredi, ainsi que 6 584 et 1 420 respectivement, samedi. Par ailleurs, le port de Tarifa a enregistré un trafic notable sur sa liaison avec Tanger, comptabilisant 6 909 passagers et 1 340 véhicules vendredi, ainsi que 6 786 et 1 062 respectivement, samedi.

A l’approche de la fin de cette opération, le 15 septembre, les autorités portuaires ont recommandé aux voyageurs de se présenter avec des billets déjà achetés, afin de fluidifier l’accès aux ports.