Agriculture : Le Maroc 4e mondial en termes de croissance des exportations

Malgré la sécheresse persistante depuis plusieurs années, accompagné d’une hausse des prix des fruits et légumes, le Maroc a conservé une position forte sur le marché international des exportations agricoles. Des données récentes d’East Fruit révèlent que les expéditions du pays augmentent à un rythme annuel de 8%, ce qui place le royaume au quatrième rang mondial en la matière.

Selon la même source, les exportations du Maroc augmentent d’environ 0,6 milliard de dollars par an. Ce taux de croissance place le Maroc derrière le Canada, l’Egypte étant en tête avec une croissance annuelle de 12%, suivie du Pérou. La plateforme note que la croissance du Maroc aurait pu être encore plus rapide, sans les graves pénuries d’eau causés par les dérèglements climatiques rapides au cours des dernières saisons.

East Fruit a observé une croissance significative des importations marocaines dans le secteur des produits frais, sur les cinq dernières années, notamment en Asie. La composition démographique et l’économie de cette région ouvre de nouvelles opportunités aux exportateurs marocains. Ce potentiel a incité les organisateurs de l’Asia Fruit Congress 2024 à programmer une session distincte sur «Les nouvelles opportunités d’approvisionnement en provenance d’Egypte et du Maroc».

Andrii Yarmak, responsable de la diversification des exportations de fruits et légumes à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a déclaré que le Maroc jouait un rôle crucial dans l’approvisionnement en grandes quantités de myrtilles fraîches des marchés de l’ASEAN. Selon lui, le Maroc est disposé à augmenter ses volumes d’exportation et à diversifier ses produits exportés.