Hydrogène vert du Maroc : 40 candidatures dans le pipe

Le Chef de gouvernement Aziz Akhannouch a présidé jeudi à Rabat une réunion du comité de pilotage chargé de l’«Offre Maroc» dans le domaine de l’hydrogène vert. Le comité a abordé la méthodologie à adopter pour évaluer et sélectionner les projets, y compris une définition précise des critères.

Six mois après la promulgation de la circulaire pour activer l’«Offre Maroc» par le Chef de gouvernement, la plateforme établie par l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) a déjà reçu près de 40 candidatures de projets.

Cela confirme l’intérêt significatif et l’engagement actif des investisseurs nationaux et des grands acteurs internationaux du secteur de l’énergie dans l’offre compétitive, complète, transparente et pragmatique du Maroc, selon le communiqué de presse. Des investissements dans les différentes régions, du nord du Maroc à ses provinces du sud, sont prévus.

Il convient de noter que l’État a identifié des biens fonciers publics conséquents pour inciter et soutenir les porteurs de projets. Ces terrains, totalisant environ un million d’hectares, sont destinés au développement du secteur de l’hydrogène vert. L’État s’engage contractuellement à protéger et à assurer la bonne utilisation de ces biens fonciers publics.

La réunion a été suivie par Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur ; Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances ; Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau ; Riad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce ; Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques ; Fouzi Lakjaa, ministre délégué chargé du Budget ; Tarik Moufaddal, président directeur général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) ; et le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (METSD).