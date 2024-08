Moulay Hafid Elalamy nommé président de Teleperformance

Teleperformance, multinationale française spécialisée dans la gestion de la relation client et l'externalisation de services, a annoncé la nomination de l'homme d'affaires et politicien marocain Moulay Hafid Elalamy au poste de Président du Conseil d'Administration.

Cette décision vise à accélérer la croissance et à stimuler l'innovation, selon un communiqué de presse. Cette nomination a également pour but de dissocier les rôles de Président du Conseil et de Directeur Général, de renforcer la culture d'entreprise et de développement commercial du groupe, et de mettre en œuvre un plan de succession pour la haute direction.

Le groupe Teleperformance emploie plus de 510 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros en 2021. Il est coté au CAC 40 depuis juin 2020.

Moulay Hafid Elalamy est le fondateur et propriétaire du Groupe Saham. Il a occupé le poste de ministre de l'Industrie, du Commerce, et des Nouvelles Technologies jusqu'en 2021.