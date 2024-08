Algérie : Chroniqueur sur RMC, Mehdi Ghezzar en roue libre sur le Maroc et André Azoulay

Sur les réseaux sociaux, internautes et acteurs politiques français et binationaux multiplient leurs appels à RMC pour prendre des mesures contre Mehdi Ghezzar, après le passage de ce dernier sur une télévision publique algérienne, où il s’est fendu d’une diatribe contre le Maroc. Figure parmi les intervenants de l’émission Les Grandes gueules sur la chaîne française, le chroniqueur algérien a pris la parole cette fois-ci sur les ondes d’AL24 News pour proférer de nombreuses accusations et propos dénigrants sur le Maroc, le peuple marocain, le roi Mohammed VI, ainsi que son conseiller André Azoulay.

Soulignant la confession juive du responsable, Mehdi Ghezzar a notamment véhiculé de fausses informations sur la censure des Marocains par le pouvoir au sujet de la Palestine. Selon lui, les manifestations seraient interdites dans le royaume, en vertu d’un prétendu «décret royal» qui aurait été défendu par le conseiller. Pourtant, les rassemblements propalestiniens appelant à annuler la normalisation avec Israël se tiennent régulièrement dans les différentes villes du pays.

AL24 News est une chaîne satellitaire d'information en continu de la télévision publique algérienne. Chacun déballe son antisémitisme. Ici, pas de sous-texte, pas de lapsus, nul besoin d’un décodeur, les programmes sont en clair. Et en Français. https://t.co/a2LYhshnDp — Dominique Reynié (@DominiqueReynie) August 27, 2024

Or, en Algérie les autorités ont interdit ces démonstrations, dans le contexte de la guerre d’occupation israélienne contre la bande de Gaza. Cette mise en sourdine de la rue a été décidée par anticipation à un éventuel basculement des manifestations de soutien vers des rassemblement à caractère revendicatif politique, dans l’esprit du Hirak.

Dans ses campagnes contre le Maroc, Mehdi Ghezzar a précédemment mobilisé même son épouse, Hana Ghezzar Bouakkaz. Egalement travaillant pour RMC depuis 2023, la présentatrice a eu notamment un rôle dans les contenus haineux mettant en cause le royaume dans la polémique sur la boxeuse algérienne Imane Khelif, aux derniers JO 2024.

RMC questionnée sur son positionnement vis-à-vis des mensonges de son chroniqueur

Les contrevérités chevillées au corps, le chroniqueur a cette fois-ci évoqué des «mouches sionistes» ayant fait que le Maroc soit «téléguidé» par Israël et mis ainsi «sous l’emprise d’une partie étrangère à la population». D’après lui, ce serait l’une des raisons pour lesquelles l’Algérie serait visée, étant selon lui «la seule» à avoir «résisté» au «diktat sioniste». Dans la séquence relayée sur la plateforme X, les interventions sont allées jusqu’à prétendre qu’André Azoulay aurait la nationalité israélienne et qu'il aurait lui-même décidé la censure du peuple marocain.

En France, ces approximations ne sont pas passées inaperçues. Sur les réseaux sociaux, nombre de binationaux et d’acteurs de la vie publique française ont interpellé la chaîne RMC, sur laquelle Mehdi Ghezzar a une tribune libre dans le cadre de l’émission Les Grandes gueules. Président des républicains (LR), Eric Ciotti a exprimé son «soutien total à André Azoulay» pour avoir été «honteusement attaqué» sur un média algérien. «Ses propos antisémites sont inadmissibles et ignobles. J’appelle RMCInfo à suspendre immédiatement ce chroniqueur qui a tenu également des propos infâmes contre le royaume du Maroc», a-t-il fustigé.

D’autres internautes ont quant à eux appelé les téléspectateurs à joindre le standard de l’émission de RMC, afin de questionner directement le chroniqueur sur ses propos. Politologue et directeur général du think tank La Fondation pour l’innovation politique (FondaPol), Dominique Reynié a quant à lui rappelé qu’AL24 News était une chaîne de la télévision publique algérienne. «Chacun déballe son antisémitisme. Ici, pas de sous-texte, pas de lapsus, nul besoin d’un décodeur, les programmes sont en clair. Et en Français», a-t-il dénoncé.

Chargée de mission équité urbaine auprès de la direction générale des services du département de l’Eure-et-Loir, Naïma M’Faddel (membre de LR) a pour sa part qualifié Mehdi Ghezzar de «sinistre personnage» proférant des mensonges. «Un mélange d’antisémitisme et de haine anti-marocains… il vocifère sa haine», a-t-elle fustigé, demandant à RMC si elle soutient les propos du concerné.