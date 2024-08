Marrakech : Après les rodéos de MRE, la police sévit

Depuis la fin de la semaine dernière, la préfecture de police de Marrakech a intensifié ses opérations sécuritaires, dans le cadre d’un plan d’action intégré visant à lutter contre les infractions au Code de la route, les conduites dangereuses qui menacent les usagers de la voie publique, en plus de lutter contre toute manifestation de criminalité et celles qui affectent le sentiment de sécurité des citoyens.

Dans ce cadre, les opérations menées dans la nuit du 24 août et aux premières heures du 25 août ont abouti à l’arrestation de 93 personnes, dont des mis en cause dans délits d’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Les actions menées ont permis également la saisie de 23 véhicules en raison de l’implication de leurs propriétaires dans des conduites menaçant la sécurité des usagers de la route, rapportent les médias locaux. Dans le même sens, quatre conducteurs ont été arrêtés pour conduite sans permis. Par ailleurs, 176 infractions ont été enregistrées contre les cyclistes pour non-port de casque, outre 365 violations au Code de la route.

Dans la nuit du 26 au 27 août, la préfecture de police de Marrakech a fait état de 86 arrestations de personnes en flagrant délit ou recherchées dans diverses affaires pénales, dont la plupart sont liées à des délits contre la morale publique. Aussi, 43 véhicules ont été placés à la fourrière municipale, pour menace à sécurité des usagers de la route de la part des automobilistes. Les unités de police ont pu enregistrer 486 infractions au Code de la route, dont 212 liées à la conduite de motos sans casque. 111 motos ou tricycles ont été mis à la fourrière municipale.

Les mêmes sources indiquent que ces opérations se poursuivront de manière systématique, pour réduire les infractions multiples constatées ces dernières semaines sur la voie publique. Elles interviennent dix jours après l’arrestation, jeudi 15 août, d’un automobiliste franco-marocain pour conduite dangereuse en état l’ivresse.

Dans une vidéo documentant les faits et ayant circulé sur les réseaux sociaux, la voiture du mis en cause apparaît provoquant une série d’accidents de la circulation avec délit de fuite, renversant piétons et cyclistes. Les images d’autres faits similaires ont précédemment ému les internautes, après la mort d’un homme âgé.