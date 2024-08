Avec la tournée Agdal, Meteor Airlines exporte son rock amazigh au Royaume-Uni

Dans le cadre de leur tournée Agdal, les Meteor Airlines donneront plusieurs concerts au Royaume-Uni. La formation de rock amazigh originaire de Tinghir se produira ainsi à Edimbourg, Birmingham, Londres, Liverpool et Manchester, à la rencontre de nouveaux publics qui découvriront le style unique du groupe, mêlant musiques ancestrales et sons contemporains. Au-delà, des dates sont prévues également en Irlande, en France et au Maroc.

A cette occasion, le groupe fera la promotion de son dernier album, Agdal, qui se veut «un hommage aux anciens systèmes amazighs de gestion durable des terres et de l’eau», deux éléments naturels plus que jamais au cœur des problématiques environnementales et climatiques actuelles. Dans ce sens, «la tournée met non seulement en valeur cette musique novatrice, mais elle sert également de pont culturel, pour connecter le public britannique aux valeurs des communautés amazighes du Maroc», explique la formation artistique.

D’ailleurs, l’album Agdal aborde les thèmes relatifs au climat, à la résilience et à l’urgence de protéger les héritages culturels et naturels. A travers sa musique, le groupe redonne vie aux histoires ancrées dans la mémoire commune comme dans le futur commun, en lien avec des espaces naturels à forte symbolique civilisationnelle, comme les oasis et les montagnes de l’Atlas. Au-delà de la musique, cette œuvre est décrite par ses auteurs comme «un appel à l’action pour préserver les écosystèmes et des héritages culturels essentiels à notre avenir».

Manager et membre de Meteor Airlines, Rachid Ennassiri confie que cette tournée aux Royaume-Uni a été pour sa formation «un rêve devenu réalité». «Nous sommes ravis de partager notre musique et les messages importants qui la sous-tendent avec de nouveaux publics», a-t-il déclaré.

Depuis 2016, les Meteor Airlines captivent un public de plus en plus fidèle, grâce à «leur mélange distinctif de rock amazigh» qui aura fait d’eux des pionniers, inspirés par le patrimoine ancestral marocain, «la culture, l’histoire, les valeurs et les thèmes mondiaux». En juillet dernier, le groupe a reçu le Prix de la meilleure pratique artistique dans la région méditerranéenne, lors de la cérémonie des CREACT4MED Best Practices Award à Barcelone (Espagne).