Guerre à Gaza : Le chef des chiites Houthis critique le Maroc

Abdelmalek al-Houthi, l’homme fort au Yémen, proche de l’Iran, a critiqué la position officielle du Maroc vis-à-vis de l’agression israélienne à Gaza. En revanche, il a salué le «mouvement populaire marocain» en solidarité avec les Palestiniens qui «s’étend dans de nombreuses villes marocaines».

Un hommage surprenant alors qu'il venait de dresser un réquisitoire contre la passivité des peuples arabes à l’égard de l’agression israélienne à Gaza.

Dans son intervention, Al-Houthi a cité nommément le Maroc officiel mais a épargné les autres pays arabes ayant établi des relations diplomatiques avec Tel-Aviv, comme l’Egypte, les Emirats arabes unis, le Bahreïn ou la Jordanie. Al Houthi n’a pas non plus mentionné l’Arabie saoudite. Le leader houthi s’est contenté de questionner : «Où sont donc les positions des pays arabes et islamiques ?»