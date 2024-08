Près de 350 personnes tentent de rallier Ceuta à la nage

Aux premières heures de ce jeudi matin, près de 350 personnes ont tenté de rallier Ceuta à la nage. Les autorités marocaines et espagnoles ont intercepté la plupart d’entre eux avant leur arrivée, tandis que 12 adultes de nationalité algérienne et quatre enfants ont regagner la côte. Sur place, un transfert s’est opéré vers les centres d’accueil pour mineurs non accompagnés, rapportent des sources médiatiques ibériques.

En ce mois d’août, 163 mineurs non accompagnés sont arrivés à Ceuta. Mardi dernier, un groupe de jeunes a également tenté cette traversé périlleuse, au cours de laquelle deux natifs d’El Jadida âgés de 18 ans ont trouvé la mort.