Diaspo #351 : Faten Wehbe construit le pont entre les générations de Marocaines en Belgique

Faten Wehbe a vécu son enfance avec sa grand-mère qui, bien qu'elle ne sache ni lire ni écrire, l'a enrichie de proverbes populaires marocains qui ont fait partie intégrante de son éducation. Cela a eu un grand impact sur elle, car elle a été imprégnée de la culture marocaine dès son plus jeune âge, ce qui a fait de son travail d'écriture d'un livre sur les proverbes marocains un pont entre les générations, d'autant plus que ses enfants sont considérés comme la quatrième génération de l'immigration marocaine en Belgique.

Née d'une mère marocaine et d'un père libanais en décembre 1978 à Bruxelles en Belgique, Faten y a faut toute sa scolarité et a choisi d'étudier le journalisme au cours de ses études supérieures, mais elle n'a jamais vraiment travaillé dans le domaine des médias. Depuis 2002, elle travaille en tant que chargée de communication au ministère belge de l'emploi.

La mère de trois enfants a expliqué à Yabladi qu'elle réfléchissait depuis des années à un moyen de rassembler les proverbes populaires qui reflètent la sagesse marocaine et de les faire passer d'un héritage oral à un héritage écrit.

«Je me suis toujours demandé pourquoi il n'existait pas de livres rassemblant les proverbes populaires qui ont été transmis de génération en génération». Il s'agit de dictons rimés qui visent à éveiller l'esprit, à guider l'humanité et à transmettre une expérience et une philosophie complètes du mode de vie marocain.

Parce que les proverbes populaires sont «un trésor culturel qu'il faut préserver», elle décide ainsi, début 2023, de travailler à leur collecte et se tourne vers «les anciens, les voisins, les tantes, les grands-mères et les amis au Maroc et en Belgique».

Elle s'est ensuite lancée dans une recherche sociologique afin de comprendre le sens profond et les usages de ces proverbes, car la mémoire de nos ancêtres marocains se transmet de bouche à oreille et est riche de sens.

Ses recherches ont duré un an et elle a recueilli 300 proverbes populaires, parmi lesquels elle a sélectionné les 100 les plus utilisés dans la vie quotidienne. En février 2024, elle a publié le livre «Retour aux sources», qui coïncide avec le 60e anniversaire de la migration marocaine en Belgique.

Wehbe a organisé une conférence au centre culturel de Molenbeek pour lancer le livre, qu'elle a publié elle-même faute de maison d'édition. «Je vais me rendre au Maroc et rencontrer quelques personnes, en espérant que le livre sera distribué au Maroc», a-t-elle déclaré à Yabiladi. Fière de ce premier succès, elle envisage même d'écrire un deuxième livre sur les proverbes marocains.

En plus de son travail sur les proverbes, Faten travaille sur un autre projet avec sept écrivains d'origine marocaine vivant à Bruxelles pour créer un livre commun sur la migration marocaine en Belgique. «J'ai écrit l'histoire d'un couple qui est né et a vécu en Belgique et qui, après avoir eu des enfants, a commencé à penser à retourner dans son pays d'origine. Ils voient le Maroc comme une terre d'opportunités», a-t-elle déclaré, ajoutant que le livre sera publié en novembre.

Au début de l'année, l'auteure marocaine a commencé à présenter des spectacles d'humour à Bruxelles, et son travail a rencontré un succès inattendu.

Faten Wehbe essaie de combiner son travail avec sa passion pour la culture marocaine, ses représentations théâtrales et l'éducation de ses enfants, soulignant que «l'amour et la passion sont les principaux moteurs de sa réussite dans ces multiples domaines».

«Je pense revenir et m'installer au Maroc, en attendant que mes enfants apprennent à être autonomes, afin de retourner dans mon pays d'origine, qui est devenu une terre d'opportunités et un bon endroit pour investir», a-t-elle déclaré à Yabladi.