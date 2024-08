JO 2024 : Trois projets d’«actions violentes» ont été déjoués, selon Gérald Darmanin

La mobilisation des services sécuritaires à l’occasion des Jeux olympiques de Paris (JO 2024) a permis de déjouer «trois projets d’actions violentes», a affirmé Gérald Darmanin, ministre français de l’Intérieur en affaires courantes, dans un entretien publié mardi 13 août 2024 par le journal Le Figaro.



«L’organisation des Jeux s’est déroulée dans un contexte géopolitique de plus en plus dégradé», a relevé le ministre, évoquant la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, ou encore la résurgence de Daech. Avec des JO se déroulant en pleine ville à Paris, Marseille, Saint-Denis, les défis sécuritaires ont été de grande envergure. Dans ce contexte, les autorités marocaines, à la demande de la France, ont mobilisé leurs services de renseignement pour localiser les terroristes retranchés.

Le ministre, qui dressait le bilan sécuritaire des deux semaines des JO de Paris 2024, clôturés dimanche soir, a fait état de plus de 700 mesures administratives prises à sa demande. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, plus de 400 individus ont été suivis grâce à des moyens physiques et techniques. «On a ainsi appliqué le principe de précaution, tout en respectant nos lois. Trois projets d’actions violentes ont été déjoués», a-t-il dit.

La stratégie française reposait sur des «outils législatifs efficaces tout en respectant l’État de droit», selon Darmanin, qui assure à cet égard que «les visites domiciliaires, les obligations de pointage, les assignations à résidence, sans oublier les techniques de renseignement, ont été efficaces».

«Avec une hyperprésence policière, vous n’empêchez pas l’attentat. Il faut combiner ce déploiement sur le terrain avec un très gros travail de renseignement en amont. Cela suppose des moyens, et c’est pourquoi nous avons beaucoup renforcé les services de renseignements, la DGSI, le renseignement territorial et celui de la préfecture de police de Paris. Ils ont fait un travail remarquable», a-t-il conclu.

Le ministre de l’Intérieur en affaires courantes avait fait part, auparavant, d’une baisse de 24% des vols avec violence et de 40% des violences dans les transports depuis le début des JO.