Maroc : Appel à libérer Me Mohamed Ziane

Plusieurs acteurs politiques et associatifs lancent un appel pour la libération de Me Mohamed Ziane «avant qu'il ne soit trop tard». Les journalistes Omar Radi, Toufiq Bouachrine, Souleimane Raissouni, ayant bénéficié d’une grâce royale à l’occasion de la fête du trône, sont parmi les signataires de l’appel en faveur de l’ancien bâtonnier, âgé de 81 ans.

Une initiative qui a vu le jour au lendemain d’une visite de solidarité effectuée le 10 août, par un groupe d’acteurs politiques, associatifs et médiatiques, au domicile de Me. Ziane.

La Cour d’appel de Rabat a condamné, le 19 juillet, Mohamed Ziane à cinq ans de prison ferme et à une amende de 5.000 dirhams. Pour rappel, en mai 2023, la Cour de cassation avait confirmé la condamnation de Mohamed Ziane à trois ans de prison ferme et 5.000 dirhams d’amende, exprimée dans les verdicts en première instance et en appel à l’encontre de l’ex-bâtonnier, respectivement en février et novembre 2022. Ziane est détenu à la prison El Arjat.