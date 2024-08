UFC : Avec son premier bonus de 50 000 $, Youssef Zalal veut changer la vie de sa famille au Maroc

Le professionnel d’arts martiaux mixtes (MMA), Youssef Zalal, a décroché ce week-end son premier bonus de 50 000 $ à l’Ultimate Fighting Championship (UFC), plus puissante ligue mondiale de sa discipline. Depuis les Etats-Unis, son pays de résidence depuis une quinzaine d’années, le natif de Casablanca s’est confié sur ce qu’il allait faire de sa cagnotte. En conférence de presse, il a déclaré pourvoir enfin réaliser un rêve lui tient à cœur, depuis ses premières victoires à l’UFC en 2020 : changer la vie de sa famille au Maroc.

«Cela faisait partie de mes objectifs en combattant à l’UFC : retourner au Maroc où cet argent pourra faire beaucoup, aller directement voire ma famille du côté de ma mère et de mon père, et donner une enveloppe à chacun d’eux pour changer leur vie», a dit fièrement Youssef Zalal.

«Honnêtement, j’étais à fond dans ce combat et j’ai le sentiment génial que j’arriverai [à réaliser ce rêve]. Les gens peuvent en rire et en parler, mais c’est mon histoire, c’est ce que je manifeste et c’est ce qui va arriver. Encore une fois, mon objectif est être un champion du monde. Et je serai champion du monde», a-t-il ajouté.

Alors moins connu en 2020, cette année-là aura été marquante pour Youssef Zalal, qui y a cumulé trois victoires en MMA. Après s’être forgé une réputation de «Diable marocain» dans l’octogone américain, il a renoué avec son pays d’origine qu’il n’avait plus visité pendant une dizaine d’années. En 2019, il y est enfin retourné. Depuis, ses liens se sont encore renforcés, particulièrement avec sa ville natale et Aïn Chock, son quartier d’enfance.

Youssef Zalal, qui s’est entraîné à la Factory X a précédemment confié qu’il revenait de loin, ayant été «au bord du suicide» à un moment de sa vie. «Il y a onze ans, j’étais au Maroc. Je ne savais pas ce que j’allais faire de mon avenir (…) Et, lorsque mon frère est mort, il y a cinq ans, j’étais au bord du suicide. Mais maintenant, mes coachs me disent que je suis le seul combattant de l’UFC à avoir trois victoires en 2020. C’est un don du ciel», a-t-il raconté en 2020.

Mettant en avant le rôle du mental dans sa persévérance, il a affirmé qu’«il faut savoir profiter des occasions et en tirer le meilleur profit». Alors que son père rêvait de le voir ingénieur en informatique, il a découvert sa véritable vocation pendant l’adolescence. Depuis, plus rien ne semble arrêter le champion du monde en devenir.