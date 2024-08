SNRT : Un pôle audiovisuel public orienté vers les jeunes MRE grâce aux solutions digitales

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a clôturé la troisième édition de ses Journées des portes ouvertes pour les Marocains du monde, samedi 10 août, par une rencontre de communication avec des jeunes MRE. Les interventions ont porté principalement sur les solutions digitales pour répondre aux besoins de cette cible d’audimat en contenus marocains. Sous le slogan «Les solutions digitales : pour un renforcement des liens avec les nouvelles générations des Marocains du monde», cet événement se tient en commémoration de la Journée nationale du migrant.

En phase avec les progrès de digitalisation que connaissent les télévisions publiques à travers le monde, la SNRT a en effet introduit des innovations au fil des années : Télévision numérique terrestre (TNT) en 2007, diffusion vidéo numérique mobile (DVB-H) et haute définition en 2015, site et application de live streaming (SNRT live) en 2017, diffusion multipiste sur Tamazight en 2018...

Dans cette dynamique, l’entité Solutions digitales a vu le jour en 2019, pour superviser la transformation digitale et l’adaptation aux nouvelles habitudes de consommation des contenus. D’autres plateformes ont ensuite été créées, à l’image de celle de replay snrt.ma, du site d’information SNRTnews, ou encore de la première plateforme digitale marocaine publique de VOD, Forja, en plus des applications des programmes de flux.

Revenant sur cette évolution et sur son rôle à accompagner le changement des habitudes de consommation, Ilham Hraoui, directrice de la régie publicitaire et des solutions digitales à la SNRT, a fait un exposé de la stratégie de la transformation digitale du pôle audiovisuel public. Elle a analysé notamment la place des plateformes digitales premium et multiscreen, la présence sur les réseaux sociaux et le développement des revenus publicitaires.

Parler à un jeune public marocain au Maroc et ailleurs

Cette dimension stratégique, souligne Ilham Hraoui, a un rôle pivot notamment dans la consolidation de la souveraineté médiatique nationale, en plus de l’ancrage de la culture marocaine qu’elle permet au-delà des frontières. Grâce à cette possibilité, de nouvelles générations des Marocains du monde peuvent continuer à suivre des contenus multimédia du pays, conservant ainsi leurs liens avec le pays d’origine.

De son côté, Mohamed Ezzouak, directeur de publication et fondateur du portail Yabiladi, est revenu sur son expérience en saluant par ailleurs la consolidation du digital dans les offres de la radio et de la télévision. Au début des années 2000, le lancement du site a permis de renforcer les liens avec la diaspora, à travers un espace dédié sur Internet.

Lors de cette édition des Journées portes ouvertes, les jeunes MRE participants sont venus de divers pays : France, Espagne, Suisse, Belgique, Italie, Canada, USA, UK, Turquie, Pays-Bas… La veille, ils ont bénéficié d’une visite dans les locaux historiques de la SNRT et de ses services. Ils ont pu y découvrir les coulisses de la télévision et de la radio du service public national.

Voulue désormais comme un rendez-vous annuel, cette initiative incarne l’orientation de la SNRT vers les MRE de diverses générations, afin de consolider leurs liens humains et culturels avec le Maroc à travers les médias publics.