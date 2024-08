La SNRT lance les 3e Journées Portes ouvertes pour les MRE

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a lancé la troisième édition de ses Journées des portes ouvertes au profit des Marocains du monde, ce vendredi 9 août dans les locaux du pôle public. Sous le thème «Les solutions digitales : pour un renforcement des liens avec les nouvelles générations des Marocains du monde», l’initiative se veut comme une contribution à «la consolidation des liens avec les Marocains résidant à l’étranger», en phase avec les engagements de la SNRT à «s’ouvrir, au Maroc et ailleurs, sur le public de ses chaînes (radios et TV)».

Cette troisième édition se distingue par un programme spécialement conçu pour les jeunes MRE. «Cette génération bénéficie, en effet, d’une place de choix dans les nouveaux chantiers de la SNRT notamment en matière de transformation digitale et d’adaptation aux nouveaux modes de consommation des contenus audiovisuels», fait savoir un communiqué de la SNRT.

Lors de la première journée de cette édition, la SNRT a reçu de jeunes MRE, qui ont pu s’informer sur les services du pôle audiovisuel public du Maroc. «Aussi, les activités de cette journée étaient, pour eux, l’occasion idoine de découvrir les coulisses de la télévision et de la radio du service public, les réalisations de celui-ci en termes d’offre TV et radio destinée aux jeunes, ainsi que son intérêt particulier aux émissions dédiées aux Marocains du monde en plus du large accompagnement médiatique de toutes les questions concernant cette communauté», a ajouté la même source.

Une visite s’est tenue notamment aux services de l’information à la radio et la télévision, ainsi qu’aux studios des journaux et magazines d’information. Des explications ont été présentées à propos de la chaîne généraliste Al Aoula, en plus d’une simulation des étapes de production et de diffusion des contenus informatifs.

Les jeunes visiteurs se sont rendus également aux services de la production, des programmes et de l’information à la radio Chaîne Inter, ouverte sur les cultures étrangères. Dans ce sens, ils ont pu participer à des émissions de jeunesse et diffusées en direct.

La dernière étape de cette journée a été la visite de la chaîne Tamazight, pour mettre en lumière son rôle de valorisation de la pluralité linguistique au Maroc. Cette troisième édition initiée par la SNRT se tient en marge de la célébration de la Journée nationale du migrant, le 10 août.