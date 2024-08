Un drone des FAR détruit deux véhicules et un camion du Polisario à l’Est du Mur des Sables

Un drone des Forces armées royales a mené une nouvelle frappe, jeudi 8 août, contre les milices du Polisario. L’opération, qui s’est déroulée dans la zone de Moug El Kalbe, située à l’Est du Mur des Sables érigé par les FAR, a pris pour cible deux véhicules tout-terrain et un camion. Pour l’heure, le bilan des victimes et des blessés n’est pas encore connu avec précision, confie dans des déclarations à Yabiladi une source proche du dossier.

De son côté, un média du Polisario a confirmé «la destruction complète de deux véhicules et d’un grand camion dans le territoire libéré de la république sahraouie de Moug», soulignant que l’opération des FAR a «visé des civils» mais sans donner une estimation du nombre de victimes.

Cette nouvelle frappe intervient quelques jours après celle menée le 30 juillet dans la même zone par un drone des FAR, ayant fait deux morts dans les rangs des milices du Polisario. Ces mouvements à l’Est du Mur des Sables sont prévisibles. Ils interviennent en réaction à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Le Front avait procédé de la même manière au lendemain du soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara, annoncé le 18 mars 2022.