Le Forum Attawassol des Marocains du monde fait son retour à Casablanca

Initiative de la société civile, le Forum Attawassol des Marocains du monde se tiendra les 9, 10 et 11 août 2024 à Casablanca, sous forme d'espace d'échanges, de réflexion et d'expertises orienté vers les questions qui concernent les Marocains de l'étranger. Le programme de l'édition 2024, placée sous le signe «ambitions Maroc 2030», reflète l’évolution de la migration marocaine et les dynamiques qu’elle induit, fait savoir un communiqué conjoint de l'association Al Wasl et de la Fédération marocaine de la société civile.

L'année 2030, marquée par la tenue du Mondial de football au Maroc, avec l'Espagne et le Portugal, «est un horizon des mobilisations pour la concrétisation des ambitions qu'expriment les Marocains du monde pour leur pays : la pleine citoyenneté, le développement intégré et la solidarité nationale», explique la même source.

En effet, les Marocains de l’étranger représentent plus de la 15% de la population et sont établis dans plus de 100 pays. «Ce sont majoritairement des jeunes, avec un niveau d’instruction élevé, et des talents multidisciplinaires. Toutes générations confondues, ils se distinguent par un attachement au pays et une implication nationale à différents niveaux», ajoutent les organisateur.

Ainsi, le programme de cette édition du Forum Attawassol des Marocains du monde propose plusieurs activités et évènements, entre rencontres, séminaires, soirées musicales, en présence de plusieurs intervenants et responsables. Parmi les invités figurent notamment Abdellatif Maazouz, président du Conseil de la région Casablanca Settat, ainsi que des associations MDM.