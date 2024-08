Avec 1,35 million de passagers, l’Espagne vit sa plus grande Opération traversée du détroit (OPE)

La directrice générale de la Protection civile et des urgences espagnile, Virginia Barcones, a souligné que les données de l’Opération traversée du détroit (OPE) indiquent que l’édition en cours serait «la plus grande de l’Histoire en termes de chiffres de passagers et de véhicules, au cours des 35 années de ce dispositif annuel». Samedi à la Délégation gouvernementale de Ceuta, la responsable a tenu une conférence de presse, à l’occasion de sa visite pour s’enquérir du déroulement du processus.

La fin de la semaine dernière est en effet considérée comme l’un des week-ends «critiques», coïncidant avec les phase de sortie et de retour de nombreuses familles marocaines résidentes en Europe, en vacances estivale dans leur pays d’origine. L’agence de presse espagnole EFE rapporte que jusqu’à samedi inclus, 1 357 899 de passagers, 337 999 véhicules et 4 545 rotations de navires ont été concernés par l’OPE. Celle-ci s’accompagne de l’Opération Marhaba du côté du Maroc, à l’initiative de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Selon EFE, ces chiffres représentent une augmentation de 4,9%, de 6,9% et de 8,4% respectivement par rapport à l’année dernière.